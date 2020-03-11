«Звезда» в первом матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ в овертайме победила «Хумо» — 2:1. В другой встрече также в дополнительное время «Барс» взял верх над «СКА-Невой» — 5:4.

ВХЛ

1/4 финала

«Звезда» (Чехов) — «Хумо» (Ташкент) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Счет в серии 1-0

Голы: Валуйский — 1 (бол., Григоренко), 11:26 — 0:1. Соркин — 1 (Рыжков), 25:31 — 1:1. Рыжков — 2 (Пеньковский), 61:02 — 2:1.

Вратари: Третьяк — Лозебников.

Судьи: Дреев, Спирин.

11 марта. Москва. ЛДС ЦСКА.

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Барс» (Казань) — 4:5 ОТ (1:4, 1:0, 2:0, 0:1)

Счет в серии 0-1

Голы: Сафонов — 1 (Кара, Пестушко), 1:25 — 0:1. Хапов — 1 (Емец, Воеводин), 4:23 — 0:2. Воеводин — 2, 7:16 — 0:3. Володин — 2 (Назаревич, Савунов), 12:35 — 1:3. Воеводин — 3 (Емец, Железнов), 18:52 — 1:4. Дергачев — 1 (Володин, Зоркин), 33:55 — 2:4. Курбатов — 3 (бол., Дергачев, Назаревич), 41:37 — 3:4. Дергачев — 2 (Александров, Глотов), 59:56 — 4:4. Сафонов — 2 (Ли, Марушев), 75:44 — 4:5.

Вратари: Мельничук (Лысенков, 20:00, 59:20 — 59:56) — Мифтахов.

Судьи: Метальников, Раминг.

11 марта. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».