Шалагин установил рекорд ВХЛ, набрав очки в 18 матчах подряд

Нападающий «Норильска» Михаил Шалагин установил рекорд Всероссийской хоккейной лиги по продолжительности результативной серии, сообщила пресс-служба ВХЛ.

Форвард продлил серию до 18 матчей подряд, в которых набирал хотя бы одно очко. 18-й матч серии «Норильск» провел против АКМ. Шалагин отметился результативной передачей и установил новый рекорд лиги.

21 ноября в матче с «Калугой» хоккеист довел серию до 17 матчей и повторил прежний рекорд ВХЛ. Спустя два дня ему удалось превзойти эту отметку.