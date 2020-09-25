ВХЛ перенесла несколько матчей из-за коронавируса в клубах

Высшая хоккейная лига перенесла восемь матчей регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в новокузнецком «Металлурге» и пермском «Молоте-Прикамье», сообщает официальный сайт лиги.

Перенесены встречи «Металлурга» с «Горняком», «Зауральем», «Челметом» и «Бураном». Новые даты первых трех матчей станут известны позднее, игра с «Бураном» перенесена на 7 февраля 2021 года.

Также перенесены матчи «Молота-Прикамья» со «СКА-Невой», «Динамо», «Рязанью» и «Химиком».

Ранее стало известно, что красноярский «Сокол» из-за случаев заражения коронавирусом в команде не сможет принять участие в ближайших матчах ВХЛ против «Зауралья», «Челмета», «Южного Урала» и «Горняка» в установленные сроки. Лига перенесла эти встречи.