«Сарыарка» разгромила «Ермак», «Югра» выиграла у «Торпедо»
Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате ВХЛ.
«Сарыарка» обыграла «Ермак» (6:0). «Югра» переиграла «Торпедо» из Усть-Каменогорска (4:0).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Ермак» (Ангарск) — «Сарыарка» (Караганда) — 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)
Голы: Соколов — 8 (Тунхузин, Зиазов), 2:54 — 0:1. Бойчук — 7 (Тымченко, Ремов), 21:46 — 0:2. Трунев — 1, 25:56 — 0:3. Хлопотов — 7 (Лыпкань, Крутий), 27:47 — 0:4. Кулда — 12 (бол., Бирюков, Тунхузин), 38:11 — 0:5. Михайлов — 15 (Кулда), 44:31 — 0:6.
Вратари: Нечистовский (Анаркулов, 25:56) — Рейзвих.
Судьи: Кеслер, Максимов.
11 февраля. Ангарск. ДС «Ермак».
«Сокол» (Красноярск) — «Номад» (Нур-Султан) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Цыганов — 6 (Журавлев), 4:37 — 1:0. С-н Данияр — 12 (Жайлауов, Евдокимов), 8:02 — 1:1. Яковлев — 6 (Ибрайбеков, Асетов), 44:57 — 1:2. Жайлауов — 7 (С-н Данияр), 45:30 — 1:3.
Вратари: Шилин — Крамарь.
Судьи: Анашин, Шерер.
11 февраля. Красноярск. МСЗК «Платинум Арена Красноярск».
«Рубин» (Тюмень) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)
Голы: Кравченко — 6 (бол., Бабенко, Ячменев), 8:57 — 1:0. Кицын — 34 (Поляков, Ердаков), 10:08 — 1:1. Ердаков — 19 (Поляков, Кицын), 14:16 — 1:2. А.А. Шевченко — 6 (бол., Казаковцев, Шубин), 15:48 — 1:3. Бердюков — 3 (бол., Давыдов), 21:34 — 2:3. Шубин — 4 (бол., Рогов, Казаковцев), 45:51 — 2:4. Купцов — 9 (Дюрягин), 46:36 — 2:5.
Вратари: Артамкин (Щетилин, 46:36, 58:00) — Литвинов.
Судьи: Беляев, Комаров.
11 февраля. Тюмень. Дворец спорта.
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Беляков — 2 (Кириллов, Барбашев), 1:22 — 1:0. Тертышный — 9 (бол., Лекомцев, Берлев), 26:11 — 2:0. Чуркин — 3 (Ряшенцев, Кузнецов), 29:30 — 3:0. Борисенков — 9 (Ширгазиев, Дугин), 53:08 — 4:0.
Вратари: Иванников — Перевозчиков (Сидоров, 32:49).
Судьи: Бестужев, Петров.
11 февраля. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».