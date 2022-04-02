«Югра» в овертайме победила «Динамо» из Санкт-Петербурга третьем матче серии плей-офф ВХЛ

«Югра» в овертайме победила «Динамо» из Санкт-Петербурга третьем матче серии плей-офф финала Западной конференции ВХЛ. Команда из Ханты-Мансийска одолела соперника со счетом 3:2.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.

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1/2 финала

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:3 2ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кара — 2 (бол., Акмальдинов, Ушнев), 1:37 — 0:1. Джиошвили — 5 (бол., А. Назаревич, Мачулин), 34:16 — 1:1. Ежов — 2, 36:26 — 1:2. Чернов — 5 (Рашевский, Кучерявенко), 49:23 — 2:2. Акмальдинов — 3 (Лекомцев, Махановский), 82:25 — 2:3.

Вратари: Костин — Сохатский.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 36 (11+6+8+11) — 64 (12+15+4+33).

Судьи: Ермолаев, Самарин.

2 апреля. Санкт-Петербург. СК Юбилейный.