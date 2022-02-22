Михаил Бирюков останется главным тренером «Бурана»

Знаменитый в прошлом вратарь, двукратный чемпион мира Михаил Бирюков продолжит возглавлять воронежский клуб ВХЛ «Буран».

«Михаил Бирюков останется на посту главного тренера «Бурана». Он пришел в клуб пять лет назад с желанием просто помочь клубу. Работал в роли и тренера вратарей, и менеджера, и генерального директора, а в прошедшем сезоне — главного тренера.

Михаил Олегович за это время заслужил доверие руководства своей работоспособностью, небезразличием к воронежскому хоккею, очень много вкладывает энергии и сил, несмотря на все наши трудности. Он очень требовательный, причем не только к хоккеистам, но и к себе, амбициозный, целеустремленный.

После всем известной пресс-конференции, на которой Михаил Бирюков открыто обозначил проблемы клуба, на них откликнулся губернатор Воронежской области и в максимально сжатые сроки перед сотрудниками, хоккеистами и частично партнерами были погашены задолженности. Мы очень благодарны Александру Гусеву за то, что он не остался безучастным к воронежскому хоккею и помог сохранить «Буран» в высшей лиге", — сказал гендиректор клуба Алексей Кадурин сайту «Бурана».