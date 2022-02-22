Хоккей
ВХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
ВХЛ

Сегодня, 20:30

Михаил Бирюков останется главным тренером «Бурана»

Иван Шитик
Корреспондент

Знаменитый в прошлом вратарь, двукратный чемпион мира Михаил Бирюков продолжит возглавлять воронежский клуб ВХЛ «Буран».

«Михаил Бирюков останется на посту главного тренера «Бурана». Он пришел в клуб пять лет назад с желанием просто помочь клубу. Работал в роли и тренера вратарей, и менеджера, и генерального директора, а в прошедшем сезоне — главного тренера.

Михаил Олегович за это время заслужил доверие руководства своей работоспособностью, небезразличием к воронежскому хоккею, очень много вкладывает энергии и сил, несмотря на все наши трудности. Он очень требовательный, причем не только к хоккеистам, но и к себе, амбициозный, целеустремленный.

После всем известной пресс-конференции, на которой Михаил Бирюков открыто обозначил проблемы клуба, на них откликнулся губернатор Воронежской области и в максимально сжатые сроки перед сотрудниками, хоккеистами и частично партнерами были погашены задолженности. Мы очень благодарны Александру Гусеву за то, что он не остался безучастным к воронежскому хоккею и помог сохранить «Буран» в высшей лиге", — сказал гендиректор клуба Алексей Кадурин сайту «Бурана».

Источник: http://hcburan.ru/article/aleksey-kadurin-smeyu-nadeyatsya-chto
Михаил Бирюков (хоккей)
ХК Буран
0
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Югра» второй сезон подряд выиграла регулярный чемпионат ВХЛ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости