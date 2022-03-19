«Югра» обыграла «Горняк-УГМК» в пятом матче серии и вышла в полуфинал плей-офф ВХЛ

«Югра» обыграла «Горняк-УГМК» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ — 4:3 ОТ.

Благодаря победе в этом матче команда из Ханты-Мансийска выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в полуфинал.

Помимо «Югры», выход в полуфинал себе обеспечил тюменский «Рубин». В серии «СКА-Нева» — «Торос» счет 3-1, а в серии «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Химик» — 2-2.

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1/4 финала

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 1:0)

Голы: Ивашов — 4 (бол., Кизимов, Леонтьев), 7:09 — 0:1. Жукенов — 4 (Кузнецов), 27:52 — 0:2. Ивашов — 5 (Кизимов), 29:35 — 0:3. Савчик — 1 (Воробьев), 49:51 — 1:3. Елизаров — 1 (Махановский), 55:43 — 2:3. Воронин — 3 (Рымарев, Верещагин), 56:43 — 3:3. Козлов — 1 (Савчик), 74:22 — 4:3.

Вратари: Сохатский — Галкин.

Штраф: 8 — 20.

Броски: 44 (9+9+18+8) — 20 (6+5+8+1).

Судьи: Хажиев, Шемякин.

Счет в серии: 4-1.

19 марта. Ханты-Мансийск. Арена Югра. 843 зрителя.