Об обмене Малкина уже никто не думает. Он снова забил и обматерил судью, смутив даже комментаторов

При этом Евгений все равно часто ошибается, потому что часто рискует. А Илье Сорокину надо прибавлять.

«Баффало» — «Питтсбург» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Малкин — 7 (Капанен), 6:27 — 0:1. Томпсон — 1 (Окпосо, Икин), 6:54 — 1:1. Танев — 6 (Блюгерс), 23:24 — 1:2. Олофссон — 8 (Шиэн, Стаал), 28:46 — 2:2. Гюнтцель — 9 (бол., Кросби, Малкин), 31:36 — 2:3. Анджелло — 1 (Сивиур), 42:43 — 2:4. Раст — 9 (п.в., Джерри), 58:45 — 2:5.

Вратари: Юханссон (57:19 — 58:45) — Джерри.

Штраф: 19 — 9.

Броски: 23 (6+9+8) — 27 (9+13+5).

Наши: — - Малкин (18.58/2/+2).

12 марта. Баффало. KeyBank Center.

«Баффало» сейчас напоминает забитого школьника, которому одноклассники устроили тотальный бойкот и издеваются при любой возможности. Потеря очков в игре с «Сэйбрз» тянет на преступление.

Дела у Евгения Малкина в последнее время уверенно движутся в гору. Форвард набрал форму и эффективно действует в атакующих действиях, иногда выдавая фирменные шедевры. Ошибки остаются и обрезы никуда не делись, поскольку он часто рискует. Но график набора очков хороший — 7 (2+5) в последних пяти матчах. «Сэйбрз» для него — одна из самых любимых команд. На них Малкин часто отводит душу. После сегодняшней встречи у него стало 57 (19+38) очков в 43 играх с «Баффало».

И все-таки насколько беспомощной и жалкой местами смотрелась команда Ральфа Крюгера, не знающего что делать. Непонятная перепасовка со взаимным подсовыванием шайбы друг другу в средней зоне и ошибка Кейси Миттельстада привела к выходу «два в ноль» со стороны «Питтсбурга». Каспери Капанен не взял на себя роль единоличника и отпасовал шайбу Малкину под бросок с убойной позиции.

Congrats to #Penguins Mike Sullivan —300th career coaching win. AND this goal set the tone. Malkin from Kapanen off the steal. pic.twitter.com/u3yXsaTPPN — Bob Pompeani (@KDPomp) March 12, 2021

«Питтсбург» выиграл четвертый матч, преодолев сопротивление «Баффало», и по-прежнему держится на третьей строчке в Восточном дивизионе. Отрыв от угодивший в стагнацию «Филадельфии» растет, хотя резкого скачка в качестве хоккея у «Пингвинз» не наблюдается. Однако небольшого прогресса в действиях вратарей и обороны уже достаточно, чтобы в текущем моменте быть довольным положением дел. В самом конце матча голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри промазал, бросая по пустым воротам, и стал лишь автором голевой передачи.

Jarry goes for the goalie goal, ends up with an ?instead. Rust 5-2 ENG #LetsGoBuffalo #LetsGoPens pic.twitter.com/dLq7vNjEte — Buffalo Hockey moments (@SabresPlays) March 12, 2021

Что касается Малкина, то настрой у него боевой. Его нельзя измерить только голами и результативными передачами. Кто сейчас в здравом уме может даже допустить мысль, что надо ставить вопрос об обмене форварда? В одном из эпизодов россиянин выбрался на хорошую позицию перед голкипером Юнасом Юханссоном и в последний момент упал после легкого зацепа со стороны форварда «Баффало» Сэма Райнхарта. Малкин успел бросить, но остался крайне недоволен отсутствием реакции со стороны арбитров. Его реплика с использованием самого популярного английского нецензурного слова эхом разнеслась по пустынной арене и смутила даже телевизионных комментаторов.

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Голы: Мартин — 5 (Мэйфилд, Ледди), 3:15 — 1:0. Пелек — 2 (Пулок, Ли), 9:54 — 2:0. Добсон — 3, 34:05 — 3:0. Бэйли — 3 (Сизикас), 37:13 — 4:0. Куокканен — 3 (Суббан, Зэйджак), 43:23 — 4:1. Мальцев — 4 (Ватанен, Маклеод), 44:03 — 4:2. Нельсон — 11 (Пулок), 44:44 — 5:2. Хьюз — 6 (Юнссон, Братт), 55:52 — 5:3.

Вратари: Сорокин — Блэквуд (59:41).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 33 (8+16+9) — 22 (6+6+10).

Наши: — - Куликов (19.10/1/-1), Мальцев (10.43/3/0).

12 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Адаптация к НХЛ у Ильи Сорокина еще далека от своего окончания. Анализировать его «сухари» и победы без привязки к оборонительному стилю «Айлендерс» было бы ошибкой. Статистика у вратаря вроде бы хорошая. Сам Сорокин выиграл пятый матч подряд. Нью-йоркцы продлили серию матчей с набранными очками до 10. Но рассуждать о достойной конкуренции с его стороны первому номеру команды Семену Варламову преждевременно. На данный момент он лишь дает передышку старшему товарищу.

С «Нью-Джерси» Сорокин долгое время скучал. За первую половину игры «Айлендерс» позволили сопернику лишь пару раз опасно бросить. В такой ситуации вратарь почему-то начал ошибаться, хотя ранее в ЦСКА неоднократно сталкивался с тем же самым — мало работы и необходимость сохранять концентрацию при минимуме бросков. Прибежавший в атаку защитник «Девилз» Пи-Кей Суббан не лучшим образом приложился по шайбе от синей линии, Сорокин все равно допустил отскок и форвард Янне Куокканен оказался расторопнее всех на добивании. Главная ошибка вечера с русским голкипером произошла через 40 секунд. Михаил Мальцев с неудобной руки на удачу бросил в ближний угол и попал. Хорошо, что «Айлендерс» почти сразу забили, убив внезапно поднявшую голову интригу. Но Сорокину надо прибавлять, чтобы рассчитывать на хороший контракт в межсезонье и равную борьбу с Варламовым.