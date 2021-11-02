Новиков: «Василевский дает ориентир любому вратарю»

Бывший вратарь «Спартака» Юрий Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру Андрея Василевского в матче «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» (3:2) регулярного чемпионата НХЛ.

«Уже как-то неудобно хвалить Василевского, поскольку он настолько огромное явление в нашем хоккее, что это как говорить, что солнце — это солнце. Василевский по своей философии дает ориентир любому вратарю, что он сильнее шайбы, что можно играть на ноль, что нет неберущихся шайб и безнадежных ситуаций. Для маленьких детей, кто выбирает стать вратарем, Василевский доказывает это. Сегодня вратари важнее игроков, они побеждают. Поздравляю Василевского с хорошей игрой, но огорчен, что две любимые команды в НХЛ сыграли не вничью», — сказал Новиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок и не позволил нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину впервые в этом сезоне набрать очки в матче.