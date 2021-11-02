Сергачев: «Василевский сегодня провел выдающийся матч»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2) отметил, что вратарь Андрей Василевский показал выдающуюся игру.

Голкипер тразил 31 бросок и стал второй звездой встречи.

«Нашим планом было не дать «Вашингтону» играть в скоростной хоккей, — приводит слова Сергачева русскоъязычная версия сайта НХЛ. — Потому что соперник умеет быстро уходить в отрыв, и надо сказать, что Василевский сегодня провел выдающийся матч, великолепно сыграл, дав нам шанс».

«Я где-то половину своих матчей провел справа, поэтому ничего нового для меня нет. Я наслаждаюсь, когда играю с таким партнером (Виктором Хедманом). Мы помогаем друг другу и по возможности стараемся подключаться к нападению».

Василевский провел 300-й матч за команду с первых минут. За это время он одержал 194 победы — второй показатель среди вратарей лиги после Кена Драйдена (196).

27-летний россиянин провел в общей сложности 310 матчей в НХЛ. В текущем сезоне на его счету 8 матчей, в которых он пропустил 20 шайб.