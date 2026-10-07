«Рейнджерс» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Рейнджерс» дома победили «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Хет-трик у хозяев оформил Алексис Лафренье. Дубль в активе Оливера Бьоркстранда. Российский защитник Владислав Гавриков сделал две результативные передачи.

У гостей отличились Бо Хорват и Калум Ритчи.

«Айлендерс» в следующем матче 9 октября примут «Чикаго». «Рейнджерс» выиграли 4-ю игру подряд. 10 октября они встретятся с «Вашингтоном» на выезде.

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