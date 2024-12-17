Фетисов об Овечкине: «Саша одаренный человек во всех отношениях»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о поездке нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина вместе с командой на выездные игры НХЛ в период восстановления.

«Команда нацелена на большие результаты. Восстановление? Чудес не бывает. Есть определенные сроки, в которые травмы заживают. Не существует волшебных пилюль, чтобы можно было ускорить. Саша одаренный человек во всех отношениях», — сказал Фетисов «СЭ».

14 декабря Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже он отправился с «Вашингтоном» в Даллас и Чикаго.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.