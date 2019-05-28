В НХЛ изучат скандальное видео с Кузнецовым

НХЛ будет изучать видео с форвардом "Вашингтона" и сборной России Евгением Кузнецовым, сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

Bill Daly says the NHL needs time to gather more facts on the Evgeny Kuznetsov video before making a comment on it. — Chris Johnston (@reporterchris) 27 мая 2019 г.

По словам Дэйли, НХЛ нужно больше времени, чтобы собрать факт о видео с Кузнецовым перед тем, как давать комментарии. Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Sportsnet Крис Джонсон.

Ранее в Твиттере было опубликовано видео с участием Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

Евгений Кузнецов после публикации видео заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.

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