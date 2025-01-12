Список лучших бомбардиров НХЛ на 12 января: Кучеров приблизился к Рантанену

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон удерживает лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 12 января.

На счету 29-летнего канадца 68 (15+53) очков в 44 встречах. Лучшим из россиян остался нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забросивший шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:3) и набравший 59 (18+41) очков за 38 игр.

31-летнего россиянина отделяет 1 очко от игрока «Эвеланш» Микко Рантанена, занимающего 3-е место топа с 60 (44+25) баллами.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 12 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 68 (15+53) очков в 43 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 63 (31+32) очка в 42 матче

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 60 (25+35) очков в 44 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 59 (18+41) очков в 38 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 59 (14+45) очков в 44 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (16+42) очков в 39 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 55 (23+32) очков в 44 матчах