Панарин вышел на девятое место по результативным передачам в истории «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:1), который прошел 12 января.

33-летний россиянин сделал 340-ю результативную передачу за «Рейнджерс» и вышел на девятое место по этому показателю в истории франшизы, сравнявшись со Стивом Викерсом.

Восьмую строчку в этом рейтинге занимает Джеймс Патрик (363). Рекорд по числу результативных пасов в истории «Рейнджерс» принадлежит Брайану Личу (741).

В нынешнем сезоне Панарин провел 40 матчей за нью-йоркцев, в которых набрал 45 (17+28) очков. Он выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20.