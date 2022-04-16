Сорокин стал первым вратарем «Айлендерс» с 44 сейвами за матч

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Монреаль» (3:0).

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 44 броска и стал первым голкипером в истории франшизы с 42+ сейвами. Также 26-летний россиянин отразил 42 броска в матче с «Вегасом» 24 октября 2021 года.

В текущем сезоне Сорокин провел 47 матчей, 7 раз сыграв на ноль и пропустив 106 шайб при 92,7 процента отраженных бросков.