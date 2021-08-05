Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Питтсбург» согласовал новый контракт с нападающим Эштоном-Ризом

20:15
Теги:

«Питтсбург» согласовал новый контракт с нападающим Заком Эштоном-Ризом. Таким образом, стороны избегут арбитражных слушаний, сообщает журналист Франк Серавалли.

Эштон-Риз подпишет контракт на год с зарплатой 1,725 миллиона долларов. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.

26-летний американец в прошлом сезоне набрал 15 (9+6) очков в 45 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Слово, которое начинается на «Ро». Наши пляжники смели в полуфинале Олимпиады катарцев и повеселились в микст-зоне
Какой урожай грибов ожидать в 2021 году
В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью
Жених похоронил невесту на следующий день после свадьбы
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд