«Питтсбург» согласовал новый контракт с нападающим Эштоном-Ризом
20:15
«Питтсбург» согласовал новый контракт с нападающим Заком Эштоном-Ризом. Таким образом, стороны избегут арбитражных слушаний, сообщает журналист Франк Серавалли.
Эштон-Риз подпишет контракт на год с зарплатой 1,725 миллиона долларов. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.
26-летний американец в прошлом сезоне набрал 15 (9+6) очков в 45 матчах.
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