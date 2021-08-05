«Питтсбург» согласовал новый контракт с нападающим Эштоном-Ризом

«Питтсбург» согласовал новый контракт с нападающим Заком Эштоном-Ризом. Таким образом, стороны избегут арбитражных слушаний, сообщает журналист Франк Серавалли.

Эштон-Риз подпишет контракт на год с зарплатой 1,725 миллиона долларов. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.

26-летний американец в прошлом сезоне набрал 15 (9+6) очков в 45 матчах.