Томаш Татар продолжит карьеру в «Нью-Джерси»

Нападающий Томаш Татар договорился о контракте с «Нью-Джерси». Соглашение рассчитано на два года, сообщает инсайдер Давид Паньотта.

Кэпхит нового контракта составит 4,5 миллиона долларов в год. 30-летний словак находился в статусе неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне вместе с «Монреалем» он дошел до финала Кубка Стэнли, сделав 1 передачу в 5 матчах и пропустив большую часть розыгрыша из-за травмы. В регулярном чемпионате Татар набрал 30 (10+20) очков в 50 встречах.