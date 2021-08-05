Томаш Татар продолжит карьеру в «Нью-Джерси»
20:10
Нападающий Томаш Татар договорился о контракте с «Нью-Джерси». Соглашение рассчитано на два года, сообщает инсайдер Давид Паньотта.
Кэпхит нового контракта составит 4,5 миллиона долларов в год. 30-летний словак находился в статусе неограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне вместе с «Монреалем» он дошел до финала Кубка Стэнли, сделав 1 передачу в 5 матчах и пропустив большую часть розыгрыша из-за травмы. В регулярном чемпионате Татар набрал 30 (10+20) очков в 50 встречах.
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