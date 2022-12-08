Овечкин повторил рекорд Лемье по матчам в НХЛ с двумя или более голами в пустые ворота

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось забросить как минимум две шайбы в пустые ворота в двух матчах в лиге.

8 декабря россиянин отличился дублем в игре с «Филадельфией» (4:1) после того, как соперник заменил вратаря на шестого полевого хоккеиста. Он во второй раз в карьере отметился как минимум двумя шайбами в пустые ворота. До этого у него был хет-трик в матче с «Детройтом» (5:2) в ноябре 2019 года, тогда он также забросил две шайбы после того, как «Ред Уингз» убрали вратаря с площадки.

До Овечкина в НХЛ два матча с минимум двумя шайбами в пустые ворота проводили лишь два игрока: Марио Лемье и Марсель Дионн. У обоих по 2 хет-трика в пустые ворота в 2 матчах.