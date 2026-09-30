Защитник «Миннесоты» Фэйбер выбыл после операции из-за перелома кости черепа

Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер выбыл на неопределенный срок после операции по поводу перелома кости черепа, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Травму 24-летний американец получил в предсезонном матче против «Далласа» (1:2): шайба после броска Сэма Стила попала ему в голову в области около уха, не защищенной шлемом. Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс отметил, что если бы шайба прошла на 0,6 сантиметра выше, она попала бы в шлем.

В сезоне-2025/26 Фэйбер набрал 51 (15+36) очко в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и помог команде дойти до второго раунда плей-офф НХЛ. Он также играл за сборную США на зимних Олимпийских играх-2026 и завоевал вместе с ней золото. Его среднее игровое время (24:41) было вторым в команде после Куинна Хьюза.

Фэйбер играет за «Миннесоту» с сезона-2022/23.