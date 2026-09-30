Защитник «Миннесоты» Фэйбер выбыл после операции из-за перелома кости черепа
Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер выбыл на неопределенный срок после операции по поводу перелома кости черепа, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Травму 24-летний американец получил в предсезонном матче против «Далласа» (1:2): шайба после броска Сэма Стила попала ему в голову в области около уха, не защищенной шлемом. Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс отметил, что если бы шайба прошла на 0,6 сантиметра выше, она попала бы в шлем.
В сезоне-2025/26 Фэйбер набрал 51 (15+36) очко в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и помог команде дойти до второго раунда плей-офф НХЛ. Он также играл за сборную США на зимних Олимпийских играх-2026 и завоевал вместе с ней золото. Его среднее игровое время (24:41) было вторым в команде после Куинна Хьюза.
Фэйбер играет за «Миннесоту» с сезона-2022/23.
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|1
|0
|1
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|И
|В
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|2
|0
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|2
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|3
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|2
|0
|4
|4
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|2
|1
|1
|2
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|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|6
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|7
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|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|5
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|4.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|2 : 3 ОТ
|4.10
|02:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|3 : 1
|4.10
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|Торонто – Оттава
|2 : 3
|4.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 1
|4.10
|02:00
|Коламбус – Юта
|1 : 4
|4.10
|02:00
|Питтсбург – Монреаль
|6 : 5 ОТ
|4.10
|02:00
|Баффало – Чикаго
|4 : 3
|4.10
|02:30
|Айлендерс – Нью-Джерси
|6 : 0
|4.10
|03:00
|Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|4.10
|03:00
|Миннесота – Бостон
|4 : 1
|4.10
|04:00
|Колорадо – Сент-Луис
|6 : 1
|4.10
|05:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|4.10
|05:00
|Ванкувер – Калгари
|- : -
|4.10
|20:00
|Детройт – Виннипег
|- : -