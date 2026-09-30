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Защитник «Миннесоты» Фэйбер выбыл после операции из-за перелома кости черепа

Защитник «Миннесоты» Фэйбер выбыл после операции из-за перелома кости черепа

Павел Лопатко

Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер выбыл на неопределенный срок после операции по поводу перелома кости черепа, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Травму 24-летний американец получил в предсезонном матче против «Далласа» (1:2): шайба после броска Сэма Стила попала ему в голову в области около уха, не защищенной шлемом. Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс отметил, что если бы шайба прошла на 0,6 сантиметра выше, она попала бы в шлем.

В сезоне-2025/26 Фэйбер набрал 51 (15+36) очко в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и помог команде дойти до второго раунда плей-офф НХЛ. Он также играл за сборную США на зимних Олимпийских играх-2026 и завоевал вместе с ней золото. Его среднее игровое время (24:41) было вторым в команде после Куинна Хьюза.

Фэйбер играет за «Миннесоту» с сезона-2022/23.

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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Монреаль 2 1 1 3
3 Флорида 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Юта 2 2 0 4
3 Миннесота 2 2 0 4
4 Сент-Луис 2 1 1 2
5 Нэшвилл 2 1 1 2
6 Виннипег 1 0 1 1
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 1 1 0 2
3 Сан-Хосе 1 1 0 2
4 Сиэтл 2 1 1 2
5 Вегас 2 1 1 2
6 Ванкувер 2 1 1 2
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
Результаты / календарь
29.09
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8.10
9.10
4.10 02:00 Филадельфия – Каролина 2 : 3 ОТ
4.10 02:00 Эдмонтон – Сиэтл 3 : 1
4.10 02:00 Торонто – Оттава 2 : 3
4.10 02:00 Тампа-Бэй – Вашингтон 3 : 1
4.10 02:00 Коламбус – Юта 1 : 4
4.10 02:00 Питтсбург – Монреаль 6 : 5 ОТ
4.10 02:00 Баффало – Чикаго 4 : 3
4.10 02:30 Айлендерс – Нью-Джерси 6 : 0
4.10 03:00 Нэшвилл – Даллас 2 : 1
4.10 03:00 Миннесота – Бостон 4 : 1
4.10 04:00 Колорадо – Сент-Луис 6 : 1
4.10 05:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес - : -
4.10 05:00 Ванкувер – Калгари - : -
4.10 20:00 Детройт – Виннипег - : -
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