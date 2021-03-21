«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Роем на три года
19:21
«Лос-Анджелес» и защитник Мэтт Рой подписали новый контракт на три года. В среднем хоккеист будет зарабатывать 3,15 миллиона долларов за сезон, написал в Twitter журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
26-летний Рой был выбран «Кингз» на драфте 2015 года под общим 194-м номером. В этом сезоне он отметился 7 голевыми передачами в 24 матчах при показателе полезности «+2».
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