Нерс близок к подписанию контракта с «Эдмонтоном» с годовой зарплатой 9,25 миллиона долларов

Защитник Дарнелл Нерс близок к подписанию нового долгосрочного контракта с «Эдмонтоном». Соглашение будет рассчитано на 8 лет, кэпхит контракта — 9,25 миллиона долларов, утверждает инсайдер Эллиотт Фридман.

По текущему соглашению у Нерса остался год до того, как он станет неограниченно свободным агентом, сейчас канадец зарабатывает 5,6 млн долларов за сезон.

Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим 7-м номером. В прошедшем сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «+27».