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«Даллас» заключил новый долгосрочный контракт с Хейсканеном на 67,6 миллиона долларов

19:48
Миро Хейсканен. Фото ХК «Даллас».
Миро Хейсканен. Фото ХК «Даллас».
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«Даллас» заключил новый контракт с защитником Миро Хейсканеном. Соглашение подписано на максимальный срок — 8 лет, сообщает сайт клуба.

Кэпхит по новому контракту составляет 8,45 миллиона долларов за сезон. В общей сложности 21-летний финн заработает 67,6 миллиона.

У Хейсканена подходит к концу контракт новичка. Он был выбран «Далласом» на драфте-2017 под общим 3-м номером.

С тех пор защитник провел в НХЛ 205 матчей и набрал 95 (28+67) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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