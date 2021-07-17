«Даллас» заключил новый долгосрочный контракт с Хейсканеном на 67,6 миллиона долларов

«Даллас» заключил новый контракт с защитником Миро Хейсканеном. Соглашение подписано на максимальный срок — 8 лет, сообщает сайт клуба.

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We have signed Miro Heiskanen to an 8-year contract extension through the 2028-29 season



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Кэпхит по новому контракту составляет 8,45 миллиона долларов за сезон. В общей сложности 21-летний финн заработает 67,6 миллиона.

У Хейсканена подходит к концу контракт новичка. Он был выбран «Далласом» на драфте-2017 под общим 3-м номером.

С тех пор защитник провел в НХЛ 205 матчей и набрал 95 (28+67) очков.