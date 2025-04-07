Самедов — об Овечкине: «Он сейчас лучший спортсмен во всем мире»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Очень рад за Александра. Великое достижение великого мастера. Он олицетворение всего российского спорта. Он сейчас лучший спортсмен во всем мире», — сказал Самедов «СЭ».

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне