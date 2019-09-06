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Бродзяк пропустит предстоящий сезон из-за проблем со спиной

19:38
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Нападающий «Эдмонтона» Кайл Бродзяк не сыграет в предстоящем сезоне. 35-летний канадец будет помещен в список травмированных из-за проблем со спиной, сообщает Sportsnet.

Срок контракта Бродзяка с «Ойлерз» истекает следующим летом. В прошедшем сезоне он провел 70 матчей в НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

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