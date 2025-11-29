Грицюк забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Нью-Джерси» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 8-й минуте второго периода российский нападающий Арсений Грицюк сделал счет 2:0. Для 24-летнего россиянина этот гол стал 5-м в сезоне.

Всего за карьеру Грицюк провел 24 матча в НХЛ и набрал 11 (5+6) очков.