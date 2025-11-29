Защитник Ян Кузнецов забил первый гол в НХЛ

Российский защитник «Калгари» Ян Кузнецов забросил свою первую шайбу в НХЛ. 23-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против «Флориды» на 6-й минуте и сделал счет 1:2.

Сегодняшняя игра стала для Кузнецова 13-й в североамериканской лиге. На его счету до этой игры было 2 голевые передачи.

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает российский вратарь Даниил Тарасов.

«Калгари» выбрал Кузнецова во втором раунде драфта 2020 года по общим 50-м номером. Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/24. Летом 2025-го «Флэймз» продлили контракт с игроком на 2 сезона.