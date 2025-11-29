Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» забил 200 голов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

28-летний россиянин достиг отметки в 200 голов за «Уайлд». Он стал третьим в истории клуба, кто достиг такой отметки. Однако Капризов сделал это быстрее всех. Для этого ему потребовалось 344 матча.

Ранее за «Миннесоту» забивали больше 200 голов только Мариан Габорик и Микко Койву. Первому потребовалось на это 475 матчей, а второму — 969.