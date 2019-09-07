«Реактор» победил «Кузнецких медведей», «Ладья» одолела «Алтай» в МХЛ

В матче регулярного чемпионата МХЛ «Реактор» на выезде победил клуб «Кузнецкие медведи». Встреча закончилась в пользу команды из Нижнекамска со счетом 5:1.

Еще в одном матче «Ладья» в овертайме одолела «Алтай» — 4:3.

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«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Реактор» (Нижнекамск) — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Гаврилов — 1, 2:01 — 0:1. Мотыгуллин — 1 (Чивилев, Паранин), 9:17 — 0:2. Буцаев — 1 (Гайнуллин), 23:02 — 0:3. Хрунин — 2 (бол., Сизиков, Богдашкин), 39:08 — 1:3. Паранин — 1 (Полькин), 41:21 — 1:4. Чивилев — 1 (Полькин), 44:41 — 1:5.

Вратари: Синькевич (Кузнецов, 30:47) — Озолин (44:24 — 44:41).

Судьи: Назаров, Степанищев.

7 сентября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Ладья» (Тольятти) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Быстров — 1 (Зинатуллин, Нуруллин), 18:43 — 1:0. Рангаев — 2 (мен.), 20:56 — 2:0. Шапорев — 2, 35:32 — 2:1. Шапорев — 3 (Петросян), 48:27 — 2:2. Чалов — 1 (Воробьев), 53:22 — 2:3. Рангаев — 3, 59:13 — 3:3. Костенко — 2, 64:53 — 4:3.

Вратари: Кулаков — Нурек.

Судьи: Ханов, Якимов.

7 сентября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».