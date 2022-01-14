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Сегодня, 22:05

МХЛ выступила с заявлением по ситуации в матче «Тюменский легион» — «Сарматы»

Иван Шитик
Корреспондент

12 января во время матча «Тюменский легион» — «Сарматы» в рамках первого этапа чемпионата Молодежной хоккейной лиги произошел инцидент с участием главного тренера «Сарматов» Владимира Громилина, который ударил ногой хоккеиста своей команды Егора Разумняка, сидящего на скамейке запасных.

«Лига не приемлет подобного поведения, которое грубо нарушает действующее законодательство Российской Федерации, регламент МХЛ и этические нормы в области хоккея.

Лига считает необходимым принятие руководством клуба в отношении Владимира Громилина мер дисциплинарного взыскания. МХЛ направила в клуб официальным письмом позицию лиги по ситуации», — говорится в сообщении на сайте лиги.

Ранее «Сарматы» объявили о том, что клуб прекратил сотрудничество с главным тренером.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/1/1036854/
ХК Тюменский легион
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