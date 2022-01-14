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Сегодня, 22:00

«Сарматы» уволили главного тренера после скандала

Иван Шитик
Корреспондент

Руководство МХК «Сарматы» приняло решение расторгнуть трудовые отношения с главным тренером Владимиром Громилиным, сообщает пресс-служба клуба. Он возглавлял оренбургскую молодежку с 2019 года.

Исполнять обязанности главного тренера «Сарматов» будет Дмитрий Стулов.

Ранее во время матча чемпионата МХЛ между хоккейными командами «Сарматы» и «Тюменский легион» произошел резонансный для спортивного мира инцидент. Главный тренер оренбуржцев Владимир Громилин пнул своего нападающего.

Источник: https://vk.com/orensarmat?w=wall-91724571_40142
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