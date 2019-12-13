«Авто» всухую победил «Кузнецких медведей»

В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Кузнецкие медведи» принимали «Авто». Гости забросили шесть безответных шайб в ворота хозяев.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «Красная Армия» (Москва) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Шапошников — 4 (бол., Пугачев), 2:21 — 0:1. Корешков — 6 (Аноп, Голощапов), 16:59 — 0:2. Пугачев — 12 (Аноп), 37:37 — 0:3. Лапшин — 14 (Трапезников, Капкин), 47:58 — 1:3.

Вратари: Шаров (Синегубкин, 20:00) — Киселев.

Судьи: Пестов, Якас.

13 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Толпар» (Уфа) — 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)

Голы: Голощапов — 7 (бол., Баканин, Газимов), 4:07 — 0:1. Олейников — 6 (Горюхин, Аймурзин), 12:24 — 0:2. Пустозеров — 7 (Елизаров, Сучков), 22:05 — 0:3. Канашев — 2 (Козлов), 22:42 — 0:4. Баканин — 5 (Козлов), 28:06 — 0:5. Пустозеров — 8 (Алалыкин), 46:48 — 0:6. Потапов — 15 (Овчинников), 56:16 — 1:6.

Вратари: Щербаков (Гуйда, 28:06) — Брагинский.

Судьи: Кондратьев, Лерке.

13 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Авто» (Екатеринбург) — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Сибиряков — 11 (Фоминцев, Трифонов), 18:55 — 0:1. Журавлев — 2, 25:16 — 0:2. Захаров — 4, 25:29 — 0:3. Сибиряков — 12 (Мыльников), 31:42 — 0:4. Трифонов — 1 (Фоминцев), 49:39 — 0:5. Машталир — 2 (Суслов), 51:34 — 0:6.

Вратари: Кузнецов (Кузьмин, 25:29) — Романов.

Судьи: Зосимов, Шевчук.

13 декабря. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Подшивалов — 8 (Петросян, Волосенков), 7:45 — 1:0. Пятин — 4 (мен.), 20:58 — 1:1. Гусев — 2 (Варагян), 23:21 — 1:2. Мартынов — 2 (Пензин), 48:38 — 1:3. Воробьев — 3 (Петросян, Бугаев), 53:45 — 2:3.

Вратари: Нурек (59:43) — Камышников.

Судьи: Журавлев, Назаров.

13 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

Голы: Лукин — 4 (бол.), 12:10 — 0:1. Степанов — 4 (Яковлев, Шварев), 30:19 — 0:2. Якуценя — 4 (Шварев, Лукин), 30:46 — 0:3. Лукин — 5 (бол., Степанов, Жиляков), 39:36 — 0:4. Шлычков — 1 (мен., Асуханов, Мусоров), 50:27 — 1:4. Катасонов — 2 (Диханбек), 59:04 — 2:4.

Вратари: Калмыков — Горбунов.

Судьи: Ведерников, Хуторов.

13 декабря. Нур-Султан. ДС «Казахстан».

«Омские ястребы» (Омск) — «Сарматы» (Оренбург) — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Спиценко — 1 (бол., Чинахов), 26:38 — 1:0. Терлецкий — 2 (Петров, Махрин), 31:47 — 1:1. Назаров — 5 (Махрин), 45:06 — 1:2. Грицюк — 15 (Спиценко, Асташевский), 56:40 — 2:2.

Нереализованный буллит: Берестнев (Омские ястребы), 50:24 (Вратарь).

Победный буллит: Пивунов.

Вратари: Дубровский — Бородкин.

Судьи: Прусов, Самарин.

13 декабря. Омск. ДХЦ «Авангард».

«Ирбис» (Казань) — «Спутник» (Альметьевск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Шабанов — 8, 51:29 — 1:0. Комков — 7 (п.в.), 59:54 — 2:0.

Вратари: Мосин — Насыров (58:16 — 59:54).

Судьи: Гайнуллин, Якимов.

13 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Тюменский легион» (Тюмень) — «Ладья» (Тольятти) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Доба — 6 (Симонов), 12:57 — 0:1. Абрамов — 1 (Васюков), 22:09 — 1:1. Мингалев — 1 (Червин), 43:00 — 2:1. Головин — 12 (бол., Цибин, Волков), 46:05 — 3:1.

Вратари: Щетилин — Забродин (59:38 — 59:59).

Судьи: Каменщиков, Черенков.

13 декабря. Тюмень. Дворец спорта.

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Реактор» (Нижнекамск) — 6:4 (2:0, 4:1, 0:3)

Голы: Баданин — 1 (бол., Желудков, Морозов), 5:42 — 1:0. Павликов — 1 (бол., Никонов, Морозов), 8:55 — 2:0. Паранин — 19 (бол., Михайлов, Чивилев), 26:19 — 2:1. Морозов — 6 (Баданин), 30:05 — 3:1. Никулин — 8 (Растворов), 31:30 — 4:1. Шавин — 8 (Панчук, Мутовин), 31:59 — 5:1. Давыдов — 5 (мен., Шавин, Петров), 39:55 — 6:1. Полькин — 11 (бол.), 41:13 — 6:2. Барсуков — 5 (Шутов, Гайнуллин), 47:13 — 6:3. Чивилев — 17 (бол., Хайруллов, Мотыгуллин), 54:01 — 6:4.

Вратари: Громовик — Озолин (Шакиров, 31:59).

Судьи: Гайсин, Литвинов.

13 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».