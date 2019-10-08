«Алтай» победил «Сибирских снайперов». Команды набрали 258 минут штрафа

«Алтай» победил «Сибирских снайперов» в матче регулярного сезона Париматч-МХЛ со счетом 3:1.

В концовке встречи команды устроили массовую драку и заработали в общей сложности 258 минут штрафа.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирские снайперы» располагаются на третьем месте, имея в активе 21 очко после 15 матчей. «Алтай» занимает седьмое место, набрав 18 очков после 15 матчей.

Следующая очная встреча клубов состоится в среду, 9 октября.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Толпар» (Уфа) — «Ирбис» (Казань) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Шабанов — 3 (бол., Галиаскаров), 37:15 — 0:1. Горюхин — 1 (Сучков, Козлов), 49:33 — 1:1. Алалыкин — 9 (бол., Сучков), 52:00 — 2:1. Газимов — 2 (Канашев, Горюхин), 52:37 — 3:1.

Вратари: Брагинский — Ахтямов (58:09 — 58:18, 58:40).

Судьи: Гайсин, Мельников.

8 октября. Уфа. Городской дворец спорта.

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Омские ястребы» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Яремчук — 3, 14:02 — 0:1. Берестнев — 3 (бол., Власов), 25:14 — 0:2. Юров — 1 (Николаев, Сиренко), 38:29 — 1:2. Пчалин — 1 (Машков), 52:55 — 1:3.

Вратари: Камышников (59:25) — Дианов.

Судьи: Лерке, Хажиев.

8 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Петросян — 11 (Лагунов), 32:07 — 1:0. Шапорев — 9 (бол., Петросян, Комаровский), 39:33 — 2:0. Овчинников — 2, 41:23 — 2:1. Шапорев — 10 (бол., п.в.), 59:33 — 3:1.

Вратари: Нурек — Щербаков (58:55 — 59:10, 59:17 — 59:33Нефедов, 59:40).

Судьи: Хуторов, Шевчук.

8 октября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Голубев — 1 (Шумилов), 1:12 — 0:1. Александров — 2 (бол., Бойко, Гусейнов), 14:45 — 1:1. Александров — 3 (бол., Бутенко, Гусейнов), 22:09 — 2:1. Сизиков — 4 (Хрунин, Богдашкин), 25:57 — 2:2. Шумилов — 2 (Фростов, Загидулин), 37:09 — 2:3. Асуханов — 2 (Тарасов, Омирбеков), 45:23 — 3:3.

Победный буллит: Морозов.

Вратари: Калмыков — Кузнецов.

Судьи: Косарезов, Хартин.

8 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

«Ладья» (Тольятти) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Кирилейченко — 3 (бол., Файзуллин, Воронин), 24:00 — 0:1. Кирилейченко — 4 (Савчик), 36:33 — 0:2. Свечков — 4 (Забродин, Торопов), 52:47 — 1:2. Кирилейченко — 5 (п.в., Тимошенко), 58:49 — 1:3.

Вратари: Забродин (58:40 — 58:49) — Мухаметдинов.

Судьи: Анкудинов, Коршак.

8 октября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«Белые медведи» (Челябинск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Зиновьев — 3 (бол., Другаля, Аксенов), 6:08 — 1:0. Ляпустин — 1, 22:34 — 1:1. Капустин — 1 (Яковлев, Чупин), 27:15 — 2:1. Кадышев — 1 (Аксенов, Чупин), 43:37 — 3:1. Горюнов-Рольгизер — 1 (Вдовин, Аржанов), 49:07 — 4:1.

Вратари: Селиверстов (27:06 — 27:15Соломатин, 53:23) — Гущин.

Судьи: Андреев, Меньших.

8 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

«Авто» (Екатеринбург) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Охов — 2 (бол., Фоминцев, А. Федоров), 5:50 — 1:0. Платонов — 2 (Алексеев), 10:56 — 1:1. Фоминцев — 3 (бол., Салов, А. Федоров), 48:46 — 2:1.

Вратари: Исаев — Громовик (59:13).

Судьи: Томилов, Фатихов.

8 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Кабуш — 1 (Левинский, Борисов), 7:04 — 1:0. Шаборшин — 1 (Мишарин, Яковлев), 29:06 — 1:1. Параничев — 1 (Пивунов, Большаков), 46:08 — 1:2. Александров — 2, 57:20 — 1:3.

Вратари: Давыдюк — Чуфаров.

Судьи: Бакин, Жаирбаев.

8 октября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».