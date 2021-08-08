У России есть мегаталантливое поколение, которых учат правильному хоккею. В КХЛ должны играть так же, иначе мы снова потеряем молодежь

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Юниорская сборная России выиграла Кубок Глинки/Гретцки, разгромив команду Словакии в финале. А ведь наш соперник очень уверенно прошел групповой этап и полуфинал, казалось, что могут возникнуть серьезные проблемы. Почему-то забыли о том, что словаков мы победили 9:3 за день до старта турнира, причем, вообще не испытали никаких проблем. Но мы тут не собираемся описывать ход финала, тем более, с точки зрения интриги там не о чем рассказывать.

Отметим, как здорово, что в сборную вернулся Владимир Филатов. Тренер еще раз доказал, что умеет работать с пацанами, у которых настроение меняется за одну секунду, способен заставлять их действовать правильно и приносить пользу команде, а не себе. Он перед турниром вызвал Ивана Мирошниченко и Матвея Мичкова, потребовал, чтобы они забыли личные амбиции ради успеха, и те его услышали. Да, в одном звене не все получалось у нападающего «Авангарда», однако, смена троек сделала нашу команду сильней.

Радует и то, что мы держимся не на двух звездах, у которых, как говорят, большое будущее. Есть и другие хоккеисты, на которых можно обратить внимание. И их много, но теперь переживаю за судьбу юниоров в своих клубах. Стиль игры того же «Авангарда» может стать губительным для Мирошниченко, непонятно, как подключать Мичкова в СКА, там тоже совсем мало творчества. Вы верите, что Артем Барабоша или Артем Дуда будут выступать за ЦСКА, а у Александра Перевалова есть шансы в «Локомотиве»? Нет, туда привезут легионеров, ведь у тренеров задача биться за кубок, им не до молодых. А там еще ребята 2005 года подрастают. Владимир Филатов со своей командой дает сигнал — смотрите, что можно сделать при правильной работе, поглядите, какой хоккей (зрелищный, открытый, радующий болельщиков) можно показывать с этими спортсменами. И при этом выигрывать. Услышат ли его?

«Трактор»

Челябинский клуб завершил выступление на турнире в Сочи, в последней игре они обыграли СКА — 1:0. Челябинский клуб стал заметно сильней, даже, учитывая травму Томаша Гики, который вернется в лучшем случае к началу сезона. От кого-то ждали больше, как, например, от Сергея Калинина или Алексея Бывальцева. Кто-то внезапно порадовал своей игрой, как Виталий Абрамов и Никита Тертышный. Но в начале августа даже ругать никого не хочется, да и перехваливать нет смысла. Но видна перспектива.

Заметно, что Анвар Гатиятулин стал лучше, как тренер. Теперь у него нет плана, когда «два звена играют — два звена бьются», как было в прошлом сезоне. Творить (может быть, до поры до времени) позволено и четвертой тройке, в которой то появлялись молодые, то выходили Марсель Шолохов, Егор Фатеев и Андрей Стась. Стиль стал другим. Опять же делаем скидку, что это все-таки выставочные матчи, не исключено, что одна-две неудачи не старте регулярного чемпионата все изменят, но современный челябинский клуб нравится все больше.

Год назад команда провела унылую игру против третьего состава «Югры», победила — 1:0, так и выступала большую часть сезона. «Лишь бы ничего не вышло», «не будем рисковать», а это потом вылилось в провал в плей-офф. Сейчас 1:0 против СКА и ничего общего с тем «товарняком» против Ханты-Мансийском. Смотреть было интересно, счет не отражал ход матча. Изменилось и отношение со стороны менеджеров к тренеру. Нет никакого излишнего давления, «давай-давай» перед матчем, даже к каким-то проблемам все относятся спокойно. Гатиятулин как раз это любит. Он не дурак, чтобы отбывать номер на работе, механически отрабатывая контракт. Гатиятулин человек, который хочет побеждать, убеждает игроков отдаваться на льду, а дополнительные встряски из офиса ему только мешают.

«Сочи»

Все матчи на домашнем турнире провели и хозяева. Нельзя сказать, что в спортивном смысле болельщики «Сочи» довольны. В двух встречах не смогли поразить ворота соперника, проиграли в овертайме «Автомобилисту», лишь не без труда дожали олимпийскую сборную России. Все плохо, есть заведомый аутсайдер конференции? Не соглашусь, хотя, чтобы выдавать оптимистические прогнозы, хотелось бы другого хоккея. Но изменилось многое, например, пропала апатия на льду, которая характеризовала клуб в прошлом сезоне. Сейчас уже не все так грустно, да и в каждой встрече команда создавала по пять-шесть хороших моментов, по крайней мере, двух «сухарей» в атаке она не заслуживала. Денис Вихарев, Кирилл Пилипенко, Кирилл Петьков, Василий Глотов должны обязательно добавлять в реализации, скоро вернется Мартин Бакош, а он довольно опытный.

Сочинцы стали играть агрессивней, стараются навязать инициативу, не ждут, что покажет соперник. Изменился и главный тренер Евгений Ставровский. Если в прошлом сезоне он выглядел немного потерянным, то сейчас добавил в жесткости (на мой взгляд, еще недостаточно) и понял, что если проведет еще один слабый сезон, то в КХЛ не закрепится. Проблема с исполнителями, но этот вопрос в клубе с невысоким бюджетом просто так не решить. Да и кто остался на рынке, который бы существенно усилил клуб? Надо искать еще одного иностранца, причем, скорее всего, в атаку, возможно хорошего центра. Договориться с какой-нибудь из команд об аренде талантливых хоккеистов, не проходящих в состав сильных клубов. Чтобы была конкуренция, чтобы были варианты во время матча. Но, повторюсь, ушло чувство обреченности, которым славился южный клуб. Это уже большой прогресс.