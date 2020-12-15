ЦСКА взял канадского защитника, который не смог пробиться в НХЛ. В АХЛ у него было «минус 19» за сезон

Обзор дня Алексея Шевченко.

Расставание

Быстро закончилась история взаимоотношений между нападающим Николаем Голдобиным и ЦСКА. Хоккеист, который должен был стать новым Кириллом Капризовым, хотя бы по статистике, уже в середине декабря расторг контракт с армейцами. Отметим, что Николай добровольно пошел на этот шаг, не стал требовать компенсации, а в ответ клуб не будет мешать ему самостоятельно решать свою судьбу.

Так что же произошло? Почему хоккеист, набравший 50 очков в последнем сезоне АХЛ, выбранный в первом раунде драфта НХЛ 2014 года, имеющий за плечами неплохой сезон в Финляндии, проведший в НХЛ 125 матчей, не сумел закрепиться в армейском клубе? Не хочется всю вину перекладывать на Николая. То есть он, безусловно, виноват, но и армейцы должны были внимательней подходить к поиску новичков. Еще летом многие понимали, что форвард такого плана вообще не подходит современному ЦСКА. Ни по каким критериям. Чистый форвард, у которого в НХЛ возникали проблемы по работе на всей площадке, просто не мог понравиться главному тренеру. В ЦСКА нет и в ближайшее время не будет тех, кто может только атаковать. Обучать новому стилю парня в 25 лет тоже бессмысленно, так что союз был обречен с самого начала.

Если бы в ЦСКА спрашивали за потраченные деньги, то выброшенные на ветер 20 миллионов (столько Николай получил за время работы в Москве), были бы поводом для отставки менеджеров. Ему переплатили, причем, мне кажется, что если бы Голдобин пришел на справедливые 10-15 миллионов в год, то и отношение было бы иным. Конечно, Николаю стоит задуматься о своей игре, но у нас еще будет повод поговорить об этом.

Разрыв

Если «Сочи» снимется с соревнований прямо сейчас, то все отнесутся к этому с пониманием. Чистый фарм-клуб выступает в турнире КХЛ, никому не интересен, а менеджеры команды делают все, чтобы от них отвернулись даже немногочисленные поклонники. Любые трансферные шаги клуба — стыд и позор, провал за провалом. Так, накануне клуб расторг контракт с вратарем Юэлем Лассинантти. Зачем его вообще звали, если у сочинцев другая философия?

Еще на турнире в Санкт-Петербурге стало ясно, что со шведом что-то не так. Конечно, летом делать выводы по хоккеистам не стоит, но я помню, как в игре против питерского клуба Юэль буквально развалился ближе к сирене. Можно было сделать скидку на лето, но в регулярном чемпионате вратарь действовал точно так же. Мог смотреться достойно большую часть встречи, но в какой-то момент «ломался». Были удачные игры, а лучшая, пожалуй, против «Салавата Юлаеава», когда ему удалось остановить уфимских форвардов. Но на этом все. 15 матчей, 3 победы, 3,1 шайбы за игру и 89 процентов отраженных бросков. Что-то в нем было, не зря же он был одним из лучших вратарей шведского чемпионата прошлого сезона, но в современном «Сочи» могут загубить любого, что регулярно и демонстрируют. Отметим, что клуб и в этот раз заплатил компенсацию, то есть там потратили столько денег на неудачные трансферы, что хватило бы и на будущий сезон. Когда же за это начнут спрашивать?

Шестой легионер

ЦСКА заключил контракт с защитником Джоном Гилмором, и он будет выступать в КХЛ до конца сезона. Уверен, что короткий контракт связан и с тем, что никто не понимает, на что способен этот хоккеист. Сложности будут, хотя бы потому, что Джон ничего не делал с марта этого года, даже самые большие фанаты тренировок никак не могут компенсировать отсутствие практики, а мы совершенно не знаем, как именно готовился новичок. Не совсем понятно, зачем он ЦСКА, если оценивать статистику хоккеиста. Приличные «минус 19» в сезоне за фарм-клуб «Баффало», а этот клуб не был слабаком, команда занимала второе место в дивизионе, одержав 32 победы в 62 матчах. Неудачные попытки закрепиться в НХЛ, причем, когда его вызывали в первую команду, что в «Баффало», что в «Рейнджерс», то оставляли в запасе. Да, хорошая статистика в сезоне 2018/19, когда он набрал 54 очка за «Хартфорд». Но этот клуб был худшим в лиге в том сезоне, и порядка на площадке не было. Вот Гилмор и бегал в атаку. Надо смотреть на «минус 11», скорее всего. Конечно, армейцам нужен защитник, а поскольку Александр Шарыченков выглядит лучше, чем Ларс Юханссон, то у Игоря Никитина появляется пространство для маневра, да и на внутреннем рынке особо никого нет, кто бы усилил команду. Могли взять иностранца, сделали это, риск для ЦСКА небольшой. Но, наверное, российским защитникам системы очень обидно.