«Российским игрокам нужно оставаться в КХЛ и не думать о сезоне в Америке». Колонка комментатора Шестакова

«СЭ» вместе с петербургским телеканалом «78», который транслирует в прямом эфире все матчи СКА , продолжает проект о выступлениях армейцев в КХЛ. Рассказ о прогрессе Аскарова, проблемах Подколзина и неопределенности с новым сезоном НХЛ — в колонке комментатора Андрея Шестакова.

Заокеанская дилемма

Наблюдая за последними событиями в мире, пришел к выводу, что российским игрокам нужно оставаться в КХЛ и не думать о сезоне в Америке. Это будет правильно, тем более что такой опыт уже есть. Например, вратарь Алексей Мельничук подписал контракт с «Торпедо». Велика вероятность, что сезон в НХЛ или будет неполноценным, или не начнется вовсе.

Понимаю, что для большинства хоккеистов НХЛ — это мечта. Многие теряют в деньгах ради шанса в Америке. Но сейчас лучше обратить внимание на российские клубы. Возьмем, к примеру, Александра Барабанова — как же его сейчас не хватает СКА! А что он делает? Он тренируется индивидуально — без команды.

То же самое относится к молодежи. «Витязь» предложил контракт очень талантливому Василию Пономареву. Но в таком юном возрасте решение принимают родители. И его отец заявил: «Витязь» — не наш уровень. Мы держим курс на юниорские лиги в Канаде". А сейчас с ними ситуация еще туманнее. Некоторые объявили, что будут играть, но без силовых приемов. Настоящий цирк!

В результате Пономарев может не попасть на молодежный чемпионат мира. Да, Ларионов говорил, что несколько человек из Америки он рассмотрит, но в какой форме будет Василий? Хоккей не марафон и не лыжи. Никакие индивидуальные тренировки не заменят игровую практику.

Талантливый Матвей Мичков остался в России и играет сейчас за «СКА-1946». А другой равноценный по потенциалу форвард — Иван Мирошниченко — решил поехать за океан. В итоге он не играет ни здесь ни там. Такая же ситуация у Матвея Гуськова — сына президента МХЛ Александра Гуськова. Но если в случае с Мирошниченко и Пономаревым отрицательную роль сыграли родители, то, по моим данным, Гуськова уговорил не ехать его агент Дэн Мильштейн.

Как бы то ни было, чемпионаты у нас продолжаются. Да, с понедельника в Санкт-Петербурге не пустят зрителей, в Подмосковье давно играют при пустых трибунах. Вот-вот такое решение примет Москва. Но главное, что здесь парни будут играть.

Аскаров, Подколзин

Не исключаю, что с возвращением Аскарова Бердин немного потерял уверенность в себе. Когда Михаил пришел в команду, все вратари болели. И он в роли безоговорочного первого номера выглядел очень уверенно. Сейчас Аскаров вернулся, и Бердин увидел, в какой он форме и какой техникой обладает. Возможно, это и сыграло против него.

К тому же Бердин — невероятно невезучий вратарь. Вспомните гол с «Салаватом Юлаевым». Такой отскок... Сразу вспомнил Евролигу-1999, когда Андрей Марков от своей лицевой линии забросил шайбу Борису Тортунову за 7 секунд до конца основного времени.

Возможно, эта нестабильность Бердина — причина того, что у него не получалось пробиться в основу клуба НХЛ. Да, у «Виннипега» есть супервратарь Хеллибайк, но пытаться подвинуть его все-таки стоило.

Интересный факт про Аскарова на Кубке Карьяла. Ярослав стал первым вратарем с правым хватом в сборной за 60 лет. До него с клюшкой в левой руке играл Николай Пучков в 1960-м году на Олимпиаде в Скво-Вэлли. Надеюсь, Ярослава минует звездная болезнь. Такого талантливого голкипера в Санкт-Петербурге не было очень давно.

Спрашивал у одного вратаря, стоит ли Аскарову наращивать мышечную массу. Мне ответили, что сейчас совсем другой хоккей и делать это не обязательно. Раньше вратари играли по принципу первого броска: отбил шайбу — и твоя работа выполнена. В современном хоккее голкипер обязан выполнить два-три действия с интервалом в пару секунд. Как раз на примере Аскарова мы понимаем, что он совершенно другой вратарь в плане техники.

С Кубка Карьяла в приподнятом настроении вернулся и Подколзин, но с ним все упирается в психологию. В сборной он был безоговорочным лидером, капитаном. Заметно, что Василия эта ответственность окрыляла. А в СКА он только лишь один из многих. Сейчас вообще сложно выделить главную звезду армейцев. Вы скажете, что это Ткачев, но он чередует яркие и средние матчи.

Василию же надо работать над психологией, чтобы играть стабильнее. Очень жалею, что Подколзина, Аскарова, Хуснутдинова, Кирсанова, Грошева, скорее всего, Шеховцова и Спиридонова мы не увидим в КХЛ почти месяц.

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