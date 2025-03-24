Знарок — самый дорогой тренер в истории КХЛ

По информации «СЭ», трехкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок является самым дорогим тренером в истории КХЛ.

В сезонах-2016/17 и -2017/18 он совмещал работу в СКА и сборной России и в общей сложности получал около 6 миллионов долларов в год (400 миллионов рублей), не считая бонусов. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин зарабатывали в чемпионате-2014/15 в питерском клубе по 3 миллиона долларов (каждый), а в «Салавате Юлаеве» в сезонах-2009/10 и -2010/11 — по 2,5.

Оклад Майка Кинэна в «Металлурге» (чемпионаты-2013/14 и -2014/15) составлял около 1,7 миллиона долларов.

Полный рейтинг зарплат тренеров КХЛ — здесь.