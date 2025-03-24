Епанчинцев назвал имя основного вратаря «Сибири» на плей-офф

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о функциональном состоянии команды и козырях «Салавата Юлаева».

— В каком составе подходит команда к плей-офф?

— Павел Гоголев приболел. Я сам себя чувствую не очень, приболел немножко. Кирилл Рассказов первый день в основной группе, готов. Команда день отдохнула, в хорошей форме. Сегодня тренировка была более объемная, прокатились, продышались и с завтрашнего дня будем готовиться к сопернику.

— Недавно играли с «Салаватом Юлаевым» — это плюс?

— Намного легче, да. Мы достаточно игр провели с ними. Будем делать акцент на лидерах соперника. Будем разбирать их.

— Игра против Ливо, против североамериканцев — главный ключ в этой серии?

— Ну они лидеры. Мы же видим, что Ливо творит: побил рекорд. Несомненно, они поведут за собой команду.

— Решетько и Климович готовятся с командой к плей-офф?

— Они завтра улетают в Курган, присоединяются к «Зауралью». Если будет необходимость, мы их вызовем.

— Последний матч регулярного чемпионата сыграл Денис Костин. Значит ли это, что он будет основным вратарем в плей-офф?

— На данный момент — да.

— У «Сибири» на исходе регулярного чемпионата не попадал в состав Карпов...

— Это опытный игрок. Обладатель Кубка. Говорить излишне. Это ключевой игрок, как и все, в принципе. Игры через день. Где-то и травмы, хотя не хотелось бы. И ротация, она необходима будет. Каждая боевая единица важна, Карпов в том числе, — сказал Епанчинцев.