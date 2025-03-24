Епанчинцев назвал имя основного вратаря «Сибири» на плей-офф
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о функциональном состоянии команды и козырях «Салавата Юлаева».
— В каком составе подходит команда к плей-офф?
— Павел Гоголев приболел. Я сам себя чувствую не очень, приболел немножко. Кирилл Рассказов первый день в основной группе, готов. Команда день отдохнула, в хорошей форме. Сегодня тренировка была более объемная, прокатились, продышались и с завтрашнего дня будем готовиться к сопернику.
— Недавно играли с «Салаватом Юлаевым» — это плюс?
— Намного легче, да. Мы достаточно игр провели с ними. Будем делать акцент на лидерах соперника. Будем разбирать их.
— Игра против Ливо, против североамериканцев — главный ключ в этой серии?
— Ну они лидеры. Мы же видим, что Ливо творит: побил рекорд. Несомненно, они поведут за собой команду.
— Решетько и Климович готовятся с командой к плей-офф?
— Они завтра улетают в Курган, присоединяются к «Зауралью». Если будет необходимость, мы их вызовем.
— Последний матч регулярного чемпионата сыграл Денис Костин. Значит ли это, что он будет основным вратарем в плей-офф?
— На данный момент — да.
— У «Сибири» на исходе регулярного чемпионата не попадал в состав Карпов...
— Это опытный игрок. Обладатель Кубка. Говорить излишне. Это ключевой игрок, как и все, в принципе. Игры через день. Где-то и травмы, хотя не хотелось бы. И ротация, она необходима будет. Каждая боевая единица важна, Карпов в том числе, — сказал Епанчинцев.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|1 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|3 : 1