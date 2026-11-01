«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в гостевом матче

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев единственную шайбу забросил Максим Сушко. В составе гостей отличились Рафаэль Бикмуллин, Герман Точилкин и Артур Тянулин.

«Нефтехимик» набрал 27 очков в 22 матчах и расположился на втором месте в Восточной конференции. У «Сибири» — 19 очков после 23 игр и 10-е место.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 ноября, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Нефтехимик

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