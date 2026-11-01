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Сибирь — Нефтехимик: счет и результат матча КХЛ 1 ноября 2026

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в гостевом матче

Алексей Михайлов

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев единственную шайбу забросил Максим Сушко. В составе гостей отличились Рафаэль Бикмуллин, Герман Точилкин и Артур Тянулин.

«Нефтехимик» набрал 27 очков в 22 матчах и расположился на втором месте в Восточной конференции. У «Сибири» — 19 очков после 23 игр и 10-е место.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Нефтехимик

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2 Нефтехимик 23 13 10 29
3 Барыс 22 12 10 25
4 Ак Барс 24 11 13 24
5 Амур 21 11 10 23
6 Салават Юлаев 23 11 12 23
7 Адмирал 22 10 12 23
8 Автомобилист 21 10 11 22
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10 Сибирь 24 9 15 21
11 Трактор 22 9 13 21
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 22 17 5 34
2 Локомотив 22 16 6 32
3 Шанхай Дрэгонс 21 14 7 30
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5 Спартак 23 12 11 28
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