«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в гостевом матче
«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев единственную шайбу забросил Максим Сушко. В составе гостей отличились Рафаэль Бикмуллин, Герман Точилкин и Артур Тянулин.
«Нефтехимик» набрал 27 очков в 22 матчах и расположился на втором месте в Восточной конференции. У «Сибири» — 19 очков после 23 игр и 10-е место.
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|Восточная конференция
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|24
|17
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|36
|2
|Нефтехимик
|23
|13
|10
|29
|3
|Барыс
|22
|12
|10
|25
|4
|Ак Барс
|24
|11
|13
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Салават Юлаев
|23
|11
|12
|23
|7
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|8
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|9
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|10
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|11
|Трактор
|22
|9
|13
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|22
|17
|5
|34
|2
|Локомотив
|22
|16
|6
|32
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|12
|11
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|21
|10
|11
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|23
|4
|19
|13
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10.11
|5.11
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|- : -
|5.11
|17:00
|Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|5.11
|19:30
|Сочи – Северсталь
|- : -
|5.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Динамо М
|- : -
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