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Шанхай Дрэгонс — Салават Юлаев: счет и результат матча КХЛ 1 ноября 2026

«Шанхай Дрэгонс» ушли с 0:2 и победили «Салават Юлаев» благодаря голу за шесть секунд до конца матча

Руслан Минаев

«Шанхай Дрэгонс» на своем льду обыграли «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев голы забили Бретт Мюррей, Михаил Науменко и Райли Саттер, который забросил победную шайбу за шесть секунд до конца матча. Две результативные передачи сделал Дэвид Чен. У гостей голы на счету Максима Загребина и Мэттью Маджо. Ассистентский дубль у Александра Жаровского.

«Шанхай» уступал со счетом 0:2 перед третьим периодом.

«Дрэгонс» набрали 28 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд. Уфимцы с 21 очком — на восьмой строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 17:00. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Салават Юлаев

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КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
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