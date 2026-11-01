«Шанхай Дрэгонс» ушли с 0:2 и победили «Салават Юлаев» благодаря голу за шесть секунд до конца матча
«Шанхай Дрэгонс» на своем льду обыграли «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев голы забили Бретт Мюррей, Михаил Науменко и Райли Саттер, который забросил победную шайбу за шесть секунд до конца матча. Две результативные передачи сделал Дэвид Чен. У гостей голы на счету Максима Загребина и Мэттью Маджо. Ассистентский дубль у Александра Жаровского.
«Шанхай» уступал со счетом 0:2 перед третьим периодом.
«Дрэгонс» набрали 28 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд. Уфимцы с 21 очком — на восьмой строчке «Востока».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|18
|7
|38
|2
|Нефтехимик
|24
|13
|11
|29
|3
|Барыс
|22
|12
|10
|25
|4
|Ак Барс
|24
|11
|13
|24
|5
|Авангард
|21
|11
|10
|24
|6
|Амур
|21
|11
|10
|23
|7
|Салават Юлаев
|23
|11
|12
|23
|8
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|9
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|10
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|11
|Трактор
|22
|9
|13
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|23
|17
|6
|35
|2
|Локомотив
|22
|16
|6
|32
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|12
|11
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|21
|10
|11
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|23
|4
|19
|13
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
|5.11
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|2 : 1 ОТ
|5.11
|17:00
|Металлург Мг – Нефтехимик
|8 : 1
|5.11
|19:30
|Сочи – Северсталь
|- : -
|5.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Динамо М
|- : -
Новости