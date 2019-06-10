Жердев может вернуться в КХЛ

Бывший форвард "Коламбуса" Николай Жердев заявил, что планирует вернуться в хоккей. Последним клубом 34-летнего нападающего было рижское "Динамо", за которое Жердев выступал в сезоне 2017/18.

– Хотел бы снова играть в КХЛ​, сейчас мой агент ведет переговоры с клубами, так что пока не ясно, где предстоит начать сезон. В планах выиграть еще один чемпионат мира, – цитирует Жердева "Новое время".

В 2018 году "Динамо" расторгло контракт с россиянином из-за неоднократных нарушений режима. В сезоне 2017/18 КХЛ Жердев провел 20 матчей и набрал 6 (3+3) баллов за результативность.