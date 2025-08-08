Хоккей
8 августа, 13:18

Зарплатный бюджет «Шанхай Дрэгонс» составит около 700 миллионов рублей

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

По данным «СЭ», клуб FONBET КХЛ «Шанхай Дрэгонс» (новое название «Куньлуня») потратит на зарплаты хоккеистов около 700 миллионов рублей.

Напомним, что потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов.

7 августа стало известно, что «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс».

Китайский клуб выступает в КХЛ с 2016 года. В сезоне-2024/25 команда с 62 очками заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс».«Куньлунь» прекратил свое существование. Новый менеджмент переименовал клуб в «Шанхай Дрэгонс»

ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
  • Деп Б.Охта

    В Питере. На новой арене. Самой большой в мире. Как и всё "китайское".

    08.08.2025

  • Деп Б.Охта

    С какой стати «Шанхай Дрэгонс»???? Правильно будет: «Санкт-Петербург Дрэгонс».

    08.08.2025

  • Apei

    витязь дрыгонз

    08.08.2025

  • ValeraK

    Будет выжжен огнём !)

    08.08.2025

  • ValeraK

    В Шанхае =)

    08.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Есть ли инсайды, как надолго этот проект задержится в Питере? Где живет команда? Будет ли в центральном круге ледового дворца выбит логотип дракона?

    08.08.2025

  • blue-white!

    И где теперь он будет играть, в Балашихе или Чехове?!

    08.08.2025

  • rustov

    О существовании такой команды в Китае вообще подозревают?

    08.08.2025

  • Алексей Фролов

    Клуб мало кому интересный в Китае и играющий уже 5 лет за его пределами, имеет зарплатную ведомость на уровне наших грандов. Абсурд!

    08.08.2025

  • dinela

    А как записаться в этот дружный интернациональный коллектив?Очень хочется стать плантатором!

    08.08.2025

  • 804alex

    Учитывая кто является владельцем и спонсором клуба - всему нашему народу показано куда идут наши деньги...

    08.08.2025

    • Варицкий назначен генменеджером «Шанхай Дрэгонс». Последние 12 лет он работал в «Витязе»

    «Лада» подписала контракт с защитником Рыковым
