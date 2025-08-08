Зарплатный бюджет «Шанхай Дрэгонс» составит около 700 миллионов рублей

По данным «СЭ», клуб FONBET КХЛ «Шанхай Дрэгонс» (новое название «Куньлуня») потратит на зарплаты хоккеистов около 700 миллионов рублей.

Напомним, что потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов.

7 августа стало известно, что «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс».

Китайский клуб выступает в КХЛ с 2016 года. В сезоне-2024/25 команда с 62 очками заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции.