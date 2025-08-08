Варицкий назначен генменеджером «Шанхай Дрэгонс». Последние 12 лет он работал в «Витязе»
Российский функционер Игорь Варицкий стал генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 54-летним специалистом заключен на два года.
«Для меня честь стать частью нового и амбициозного проекта. Клуб поменял не только название и логотип, но и философию, мы сделаем все возможное для того, чтобы собрать максимально боеспособную и зрелищную команду. Нашим целям и задачам будут соответствовать не только тренерский штаб, но и хоккеисты, а также персонал. В ближайшие дни мы объявим о первых подписаниях, работа по усилению всех линий продолжается», — сказал Варицкий.
С 2013 по 2025 год Варицкий работал генменеджером «Витязя». В качестве игрока он выступал за «Трактор», «Металлург», «Северсталь», «Мечел», «Салават Юлаев» и «Автомобилист».
