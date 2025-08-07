Хоккей
7 августа, 16:20

«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»

Алина Савинова
«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс».
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Куньлунь» представил свое новое название и логотип. Клуб переименован в «Шанхай Дрэгонс».

«Новая эра. Новые мы», — подписала пресс-служба «Куньлуня» видео с презенатацией нового названия, опубликованное в их Telegram-канале.

«Куньлунь» выступает в КХЛ с 2016 года. В сезоне-2024/25 команда с 62 очками заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

3 июля стало известно, что «Куньлунь» будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. До этого с сезона-2020/21 команда проводила домашние матчи в подмосковных Мытищах.

Источник: https://t.me/shadragons/19361
  • Пан Юзеф

    Не, я тебя подержу еще на крючке, хохлопиявка. Ты так смешно хрюкаешь. И не вздумай отполазть, пока я не разрешу, бич.

    13.08.2025

  • bishevcky

    Вали-вали,придурок.Может, копеечку заработаешь, недоносок.Занавес.Надоел ты мне, безмозглый, со своими хохлами и ципсо.

    12.08.2025

  • Пан Юзеф

    Это ты ципсошный идиот, тебя надо в СК РФ сдать, бандеровскую грязь, там тебе, бичу с куева, расскажут, кто тут провокатор. Ты на Российском сайте, укросвинья, не тебе меня посылать. А будешь визжать в мою сторону, будешь огребать регулярно.

    12.08.2025

  • bishevcky

    Редкостный ты идиот , зацикленный на хохлах и ципсо.Ты,должно быть , штатный провокатор и "наседка".Повторяю ПНХ. м....чудак.

    12.08.2025

  • Пан Юзеф

    Бич Тарасик, я-то знаю, что Крым Российский, а вот у тебя, хохлятина, от этого попаболь жуткая. И меня это радует, ципсотина ты позорная.

    12.08.2025

  • bishevcky

    Ты,безродный идиот , до сих пор не знаешь , что Екатерина2 в 18в присоединила Крым к России и князь Потёмкин получил титул Таврического.Чей он ещё может быть ,холоп, как не российским.Безграмотный ты псевдопатриот и фуфлыжник,ПНХ.

    12.08.2025

  • Пан Юзеф

    Чей Крым, хохлина подзаборная?

    12.08.2025

  • bishevcky

    Сам придумал, сам талдычишь , сам и веришь.Успокойся , ты для меня никто ,0, фальшивка и м...пустозвон.Занавес.

    12.08.2025

  • Пан Юзеф

    Правильно, бич, ты хохол и тебя нет. Ты придуман. За гривны тут строчишь, а на самом деле ты Тарасик, прячущийся от ТЦК. Чей Крым, убогий бичара?

    12.08.2025

  • bishevcky

    Безмозглая псевдопатриотическая фальшивка, сгинь.Мразь, помешанная на придуманных хохлах.

    12.08.2025

  • Пан Юзеф

    Ты, хохленок, не заслуживаешь даже того, чтобы целовать носки моих сапогов. Убогий, пшел вон. Я тобой брезгую. На конюшне чище, чем там, где ты валяешься.

    12.08.2025

  • bishevcky

    На конюшню,холоп, там твоё место.Пся крев.

    12.08.2025

  • ShadowPavel

    Интересное название, надеюсь они будут сильнее

    09.08.2025

  • Борис3

    Годзилла.

    09.08.2025

  • Пан Юзеф

    Тебе ли говорить о мозгах, нелепое ты труляля? Люди общались, никого не трогали, а уж о тебе, плесень, даже не вспоминали, так тебе ж необходимо было выползти и поскулить, хохлина. Пшел вон и не путайся у меня под ногами, убогий.

    08.08.2025

  • bishevcky

    Сгинь, дерьмо безмозглое.

    08.08.2025

  • За спорт!

    Да, точно, вспомнил, спасибо. емнип - ?

    08.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    В данном случае, как корабль ни назови...

    07.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Всем пох

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Денег в стране много. Куда их девать-то? Вот неплохой проект спортивный образовался. Поможем нашему партнеру, через год построим (оплатим постройку) в Шанхае ледовый дворец, будут там уже играть.

    07.08.2025

  • Yaropolk Okayanny

    Были 1 раз, влетели "Металлургу", емнип.

    07.08.2025

  • Константин Мельников

    ДраконуСка

    07.08.2025

  • Abellardo

    Не! В Драконий камень!)

    07.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Знатно полыхают пердаки патриотов

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Ты-то куда лезешь, бич хохляций? Тебя кто сюда звал?

    07.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Играют Русские хоккеисты, финансируют тоже Русские, зато Шанхай Дрэгонс! ну какие они бойз? Лаврогёрлз

    07.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Си Дзенпинь бойз

    07.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Хавал и точка

    07.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Предлагаю будущие названия этого мертвого проекта. Лабубу Старс! Чериджели Импортс! АлиЭкспресс спёрс!

    07.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Играют Русские хоккеисты, финансируют тоже Русские, зато Шанхай Дрэгонс!

    07.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    я думал, он в Балашихе базируется

    07.08.2025

  • СТИЛЯГА1

    В Питере было популярно кафе Сайгон в 80-е годы, но даже в то время это был питерский Сайгон

    07.08.2025

  • bishevcky

    Да он и про Варшаву не слыхал никогда, самозванец.

    07.08.2025

  • Спринт

    Официальное название этого недо-клуба на самой большой в мире Арене, сугубо - "Питер-Китаёза" ** По соотношению количесва зрительских мест и фактического наполнения "СКА-Арены" - это будет, с запасом, самый несуразный и безполезный ХК в хоккейном мире.

    07.08.2025

  • karwin

    Не, он хвостом быстро машет

    07.08.2025

  • Andrew_BD

    Потом будут базироваться и играть в Шанхае - ага, посмотрю я на эту логистику, как туда и оттуда они сами и все остальные клубы мотаться будут

    07.08.2025

  • Mick Shelby

    Играть с драконами - это не с Куньлунем.

    07.08.2025

  • Nik.Pogodin

    да какая варшава, это ж жидёнок

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Прекрасное пожелание.)) Вашей молодежью займутся специально обученные наши аниматоры-анималисты. Кормить, кстати, будут добротно, мясо - в рационе. У нас, в Китае, есть спецшутка по этому поводу: "Говорят, что священное животное не едят, именно поэтому китайцы выбрали дракона…"

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Просто сделайте их Патриотами.

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Польский юмор )) "Грузите апельсины бочками" )) Что бы вы хотели в культурно-воспитательном смысле? Пока не знаем, как хотят арендаторы гостей дворца развлекать, но мы открыты для пожеланий.

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Договорились! МолодеШь загрузим в ящики и будем переправлять в Россию вертолетами. На воспитание.

    07.08.2025

  • Джон....Сильвер

    Смех сквозь слезы! Какой прикол содержать у себя дома "иностранный" клуб, в котором один китаец, домашняя площадка на расстоянии полпланеты от Китая, спонсоры российские - одно название китайское у клуба, о котором в Китае никто ничего не знает и даже увидеть не может! Для чего эта клоунада???

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Самолетов маловато. Вертолетный вопрос продумать можно.

    07.08.2025

  • T REX

    Санкт-Петербург тоже сменит название на Шанхай? Или Шанх-Петербург? Может Газпром Дрэгонс?

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    А нельзя ли самолетом? Автобус - это слишком долго и не очень комфортно.

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Мы можем организовать автобусные чартеры для вербализации вашей молодежи в нашу средУ. Чтобы мобильно и уютно было. Мобильность - это по-нашему (по-китайски уже, наверное).

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Старики все поголовно рады. Молодежь никогда не видела драконов и слабо представляет, что это такое.

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Какова позиция Варшавы?

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Добро пожаловать, драконы. "Ладно, ладно - для дружка и сережку из ушка".

    07.08.2025

  • frunt 2

    вернулись в родную гавань

    07.08.2025

  • Camry163

    Им правильней было "Шанхайские барсы" и свитера изумрудно-зелёного цвета.

    07.08.2025

  • sergsteed

    питер переименовали опять:smile:

    07.08.2025

  • Судя по ролику это не Shanghai Dragons, а что ни на есть - Shanghai DRUGons. Хотя чему удивляться, все мы любим азиатскую рекламу. Никогда не знаешь какой пирожок с тобой заговорит

    07.08.2025

  • Vadim Klyxaev

    По своему опыту скажу, что не стоит покупать прогнозы в телеге! Есть отличный сервис прогнозов. Найти его можно в любом поиске по фразе «серебряный прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии. Работают с 2013 года.

    07.08.2025

  • analytica

    Прошу, не трогайте Ленинград. Его больше нет, и к сожалению уже никогда не будет. Но он останется в памяти ленинградцев, пока они, то есть мы, еще живы.

    07.08.2025

  • Dorognik

    Боюсь, что Лениод Викторович - важный человек в Шанхае, но всё же не весь Шанхай. Но надеюсь, что поможет с распространением абонементов в городе. Всё же негоже такому славному клубу завешивать верхние ярусы трибун тряпками.

    07.08.2025

  • Митек

    Кунилунгис - круче!

    07.08.2025

  • analytica

    Осталось переименовать СКА в Нью-Васюки, тьфу, попутал, в Нью-Кунь-Лунь, и будет счастье. Жаль, только что наси луцсие длузя китайские болельсики не знают, сто на далеком-далеком севеле у лусских есть целых две команды китайсев. Зато нам, русским болельщикам из Петербурга какое счастье! Мы же сможем болеть аж за две китайские команды!

    07.08.2025

  • hant64

    Да конечно, весь Шанхай в курсе.

    07.08.2025

  • Dorognik

    В Шанхае хоть кто-то в курсе, что у них теперь клуб КХЛ есть?

    07.08.2025

  • Топотун

    Любишь смотреть лысого из Бразерс ?

    07.08.2025

  • Топотун

    С Тимом вальтом спишь ?

    07.08.2025

  • Топотун

    Сапог найди его и поблагодари орально !

    07.08.2025

  • Топотун

    А чё не Питерс Гейс?

    07.08.2025

  • За спорт!

    Так может они в Шанхай и съедут, Слуцкий будет на хоккей ходить.

    07.08.2025

  • Lars Berger

    Ушёл Роман Борисыч и начался беспредел...)

    07.08.2025

  • Lars Berger

    В общем, даже хорошо, что не в "Ухань Медбразерс"... Они в "Юбилейном" будут играть в Петербурге?

    07.08.2025

  • albou2

    Он по льду летает. Только низенько-низенько)))

    07.08.2025

  • ёzhic8

    мои соболезнования Бурятии, после футбола

    07.08.2025

  • albou2

    А по китайски?))

    07.08.2025

  • ёzhic8

    Этот город Шанхаем называется, оказывается

    07.08.2025

  • За спорт!

    Далеко ли полетит дракоша, они ж по-моему и в плей-офф ни разу не были?

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Мы, фанаты "Куньлуня", полностью поддерживаем переменование нашего любимого клуба. Вперед, "Драконы"! Шанхай с вами!

    07.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    С детства за Шанхай Дрэгонс!

    07.08.2025

  • hant64

    Все в КХЛ сразу же вздрогнули)). Наверное...:grin:

    07.08.2025

  • Millwall82

    а почему не на ханьском? Шанхай Лонг (Куньлунь переводился как Красная звезда, что-то вроде Црвены Звезды). Ну клуб такой же "китайский", как "москвич" российский.

    07.08.2025

  • mikeV

    Ну теперь попрёт!!

    07.08.2025

  • albou2

    Ну, теперь надо «СКА Арену» переименовать в «Дом Дракона».

    07.08.2025

  • chimega

    "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт." )

    07.08.2025

  • Conquestador

    Странно, переехали севернее, а прописку сменили на более южную

    07.08.2025

  • Ivan Sergeev

    "Mytishchi Pandas" лучше бы отражало ситуацию с этими китайцами "в изгнании".

    07.08.2025

  • shpasic

    да, перемудрили. надо было ленинградским Сайгоном назваться.

    07.08.2025

  • Fenix159

    Стесняюсь спросить, за счет чего он летает без крыльев?

    07.08.2025

  • MMT

    Не, ну а чо? У нас по стране столько этих "шанхаев" и "бомбеев"... Так что чего бы и не на арене СКА в Питере:rofl:

    07.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    На мой взгляд, это получше....мне нравится....

    07.08.2025

  • Ruslan O

    У рояля то же, что было и раньше (с)

    07.08.2025

  • MARAFONEZ

    Как корабль назовёшь, так он и потонет !

    07.08.2025

  • traveller09

    "Ленинградские ковбои едут в Америку" вспомнился мне сразу. Фильм 1989 года.

    07.08.2025

  • traveller09

    «Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»(c) --- Шанхайские драконы из Ленинграда. А чё, эпичненько. :face_with_hand_over_mouth:

    07.08.2025

  • zg

    Хрен редьки не слаще

    07.08.2025

  • shpasic

    драгуны

    07.08.2025

