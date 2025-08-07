«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»

«Куньлунь» представил свое новое название и логотип. Клуб переименован в «Шанхай Дрэгонс».

«Новая эра. Новые мы», — подписала пресс-служба «Куньлуня» видео с презенатацией нового названия, опубликованное в их Telegram-канале.

«Куньлунь» выступает в КХЛ с 2016 года. В сезоне-2024/25 команда с 62 очками заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

3 июля стало известно, что «Куньлунь» будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. До этого с сезона-2020/21 команда проводила домашние матчи в подмосковных Мытищах.