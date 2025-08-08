«Лада» подписала контракт с защитником Рыковым

Защитник Егор Рыков подписал контракт с «Ладой», сообщается на официальном сайте клуба.

Одностороннее соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на один сезон.

В сезоне-2024/25 Рыков выступал за «Витязь», за который набрал 7 (1+6) очков в 50 матчах КХЛ.