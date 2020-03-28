Яковлев считает Знарка лучшим тренером и человеком

Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» признался, что считает работу с Олегом Знарком лучшим моментом в жизни.

— Победную Олимпиаду часто вспоминаете? Есть мечта сыграть на следующей?

— Конечно, мне хочется выступить на таких турнирах. Всегда стремишься быть лучшим и играть за сборную. В этом есть определенный кайф. Но у меня есть время — буду стараться проявить себя, тренироваться. Главное — работать. Я так и попал на прошлую Олимпиаду. До последнего работал, верил, и все получилось.

— Что можете сказать о работе с Олегом Знарком?

— Это лучший тренер и человек. Тому, что он делает — не научить. Он настолько в команде, с ребятами... Думаю, работа с ним — лучшее, что было в моей жизни.

— Если бы Знарка, допустим, назначили тренером «Магнитки» в этом сезоне — это спасло бы ситуацию?

— (Улыбается). Это из разряда фантастики. Тяжело рассуждать на эту тему, так как ответа, почему сезон получился таким — нет. Даже не знаю, кто бы нам помог. (Алена Гребенькова)

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