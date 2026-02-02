Вратарь московского «Динамо» Моторыгин интересен «Нэшвиллу»

Как стало известно «СЭ», голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин находится в сфере интересов «Нэшвилла».

По нашей информации, на одной из последних игр за вратарем следил скаут «Предаторз».

Ранее «СЭ» сообщал, что голкипер сам запросил обмен из клуба. У бело-голубых стоит выбор между Подъяпольским, который имеет долгосрочный контракт с высокой зарплатой, и Максимом. Отъезд Моторыгина за океан в такой ситуации вполне вероятен.