«Ак Барс» по буллитам проиграл «Сибири»

«Ак Барс» в гостях уступил «Сибири» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

По голу у казанцев забили Илья Сафонов и Алексей Пустозеров. У хозяев отличились Максим Сушко и Антон Косолапов, который также реализовал победный буллит в серии.

«Сибирь» (51 очко) после 54 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (73 очка) идет вторым на «Востоке» после 53 игр.