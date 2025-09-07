Крикунов — о поражении «Сочи» от «Спартака»: «Играли неплохо, но удаления нас сгубили»
Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов подвел итоги матча против «Спартака» (3:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Нахватали мы удалений в течение матча. Играли мы неплохо, но немного уступили по броскам, и удаления нас сгубили. Если бы не удалялись, то могло быть всё по-другому. Да и четвёртый гол залетел в наши ворота случайно, но ничего не поделаешь. В целом, я доволен действиями наших игроков, но нам надо добавлять», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Спартака».
Следующий матч «Спартак» проведет 9 сентября против минского «Динамо». Сочинцы в этот же день сыграют с «Динамо» из Москвы.
Источник: ХК «Спартак»
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