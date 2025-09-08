Кравец — о матче с «Трактором»: «Победили хорошего, сильного соперника»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

«В первую очередь хочу сказать, что важную роль в нашей победе сыграли болельщики. Когда столько народу приходит, хоккеисты всегда будут отдаваться на полную, работать и биться за своих болельщиков, за свой город и страну. Это очень важно для нас, спасибо, что пришли, поздравляю болельщиков с победой. Поздравляю и команду, победили хорошего, сильного соперника. Без крови не обошлось: у Маккошена крепкое попадание в лицо. Побед по-другому и не бывает. Сегодня был командный дух, был вратарь и четыре звена, которые сделали все для того, чтобы победить.

Тот костяк команды, где иностранцы и наши, думаю, он заставляет всех игроков работать. Все понимают, что если они сейчас будут помогать команде, каждый игрок сможет делать больше. Нужно, чтобы команда стремилась к победе, а не просто погонять шайбу. Думаю, психологическая нагрузка была только в том, что это первая игра сезона, домашняя, играли перед своими болельщиками», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

Следующий матч «Трактор» проведет 9 сентября против «Нефтехимика», а «Барыс» в этот же день сыграет с «Амуром».